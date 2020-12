Memo - Credit Suisse baut Fusions-Beratungseinheit aus

FILE PHOTO: The logo of Swiss bank Credit Suisse is seen at its headquarters at the Paradeplatz square in Zurich, Switzerland October 1, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann//File Photo

London (Reuters) - Die Credit Suisse will im Fusions-Beratungsgeschäft zulegen und stockt daher den Bereich mit neuen Mitarbeitern auf.

Einer Reuters vorliegenden internen Mitteilung zufolge stoßen die erfahrenen Credit-Suisse-Investmentbanker Max Mesny und Chris Williams in London sowie Andrea Donzelli in Italien zur sogenannten Client Advisory Group. Diese Einheit, über die die Credit Suisse die Beziehungen zu großen Unternehmenskunden vertiefen will, wurde im Oktober geschaffen und zählt bereits sieben Investmentbanker in Europa und den USA. Die Credit Suisse, die in den ersten neun Monaten des Jahren Angaben des Datenanbieters Refinitiv zufolge weltweit die Nummer acht auf der Rangliste der Fusionsberater war, hat sich vorgenommen, den Rivalen Marktanteile abzujagen.