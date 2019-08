Credit Suisse baut Schweiz-Geschäft für Hunderte Millionen um

Switzerland's national flag flies below a logo of Swiss bank Credit Suisse at its headquarters at the Paradeplatz square in Zurich, July 31, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse baut ihr Geschäft auf dem Heimatmarkt um.

Privat- und Gewerbekunden in der Schweiz, die in erster Linie Basisprodukte nutzen, werden ab September in der neuen Geschäftseinheit “Direct Banking” der Schweiz-Tochter gebündelt, wie die zweitgrößte Bank des Landes am Montag mitteilte. Geld soll zudem in den Ausbau des digitalen Angebots und neue Stellen in der Kundenberatung fließen. Zudem wird das Schweizer Investmentbanking zu einer eigenständigen Geschäftseinheit. Insgesamt will die Bank bis Ende 2021 einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in den Umbau investieren.

Überall in Europa stellen die Banken derzeit ihre Kosten auf den Prüfstand und überlegen sehr genau, wie viele Filialen sie sich noch leisten können und wollen. Die anhaltenden Niedrigzinsen setzen den Instituten zu. Immer mehr Kunden wollen ihre Bankgeschäfte ohnehin bei überschaubaren Gebühren im Internet erledigen, wo sie nicht auf bestimmte Öffnungszeiten angewiesen sind. “Die neue Geschäftseinheit ist unsere Antwort auf das in den letzten Jahren deutlich veränderte Marktumfeld”, erklärte Thomas Gottstein, Chef der Credit Suisse (Schweiz) AG. “Dies auch in der Überzeugung, dass künftig nicht das größte Filialnetz, sondern das beste digitale Angebot (...) über den langfristigen Erfolg entscheidet.”

Neben dem digitalen Angebot will die Credit Suisse an persönlicher Kontaktmöglichkeit festhalten und beispielsweise telefonische Beratung und andere “digitale Interaktionsmöglichkeiten” anbieten. Die Schließung von mehr Filialen sei im Rahmen des Umbaus nicht zwingend zu erwarten, erklärte ein CS-Sprecher. Die Überprüfung von Standorten laufe schon seit einiger Zeit und werde weitergeführt. Die Bank betreibe in der Schweiz rund 120 Niederlassungen. Die neue Geschäftseinheit “Direct Banking” werde rund eine Million Privat- und 60.000 Gewerbekunden betreuen.