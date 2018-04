Zürich, 06. Apr (Reuters) - Die Aktien der on Zurich Insurance Group und weiterer Unternehmen werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt (Angaben in Franken). Unternehmen Schlusskurs Dividende 05.04.2018 ----------------------------------------------------- GEBERIT 424,30 10,40 SULZER 129 3,50 SWISSCOM 473,40 22 ZURICH INSURANCE 311 18 (Redaktion Swiss Investor News)