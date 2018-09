Compliance-Chefin von Fondshaus GAM tritt zurück

Zürich (Reuters) - Nach der Suspendierung eines Fondsmanagers kommt es beim Schweizer Asset Manager GAM zu Änderungen im Management.

Die für die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien verantwortliche Compliance-Chefin Natalie Baylis habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, von ihrer Funktion zurückzutreten, teilte GAM am Freitag mit. Sie werde die Gesellschaft Ende Oktober 2018 verlassen. Der von Schroders kommende David Kemp übernehme die Funktion am 1. Oktober interimistisch. Matthew Beesley ziehe zudem als Anlagechef in die Geschäftsleitung ein.

GAM geht Hinweisen nach, dass der inzwischen suspendierte Fondsmanager in bestimmten Fällen möglicherweise gegen die Unterschriften-Richtlinien des Unternehmens verstoßen und Richtlinien für die Annahme von Geschenken und Einladungen verletzt habe. Die Suspendierung hatte einen Abfluss von Anlage-Geldern ausgelöst. Danach liquidierte GAM Anleihe-Fonds, die von dem fraglichen Fondsmanger verwaltet wurden.