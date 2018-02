Julius Bär wirbt Vermögensverwaltungs-Team von Credit Suisse ab

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Privatbank Julius Bär hat für ihre Niederlassung in Luxemburg ein Team an Kundenbetreuern von der Konkurrentin Credit Suisse abgeworben.

Der langjährige Credit-Suisse-Manager Jean-Daniel Roch solle gemeinsam mit weiteren vier Beratern helfen, das Geschäft von Julius Bär in Westeuropa auszubauen, teilte die Bank am Donnerstag mit. Der neue Bär-Chef Bernhard Hodler hatte angekündigt, er wolle im laufenden Jahr rund 80 neue Kundenbetreuer einstellen und so neue Gelder einzusammeln.