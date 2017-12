Nestle steckt Milliarden in Kauf kanadischer Firma Atrium

Zürich (Reuters) - Nestle baut sein Geschäft mit Gesundheitsprodukten mit einem Milliardenzukauf aus.

A Nestle company logo is pictured on a bar of Milky Bar chocolate in Manchester, Britain April 25, 2017. REUTERS/Phil Noble

Der Schweizer Lebensmittelkonzern übernimmt für 2,3 Milliarden Dollar in bar die kanadische Firma Atrium Innovations. Verkäufer ist eine von Permira Funds angeführte Investorengruppe, wie der Weltmarktführer aus Vevey am Genfersee am Dienstag mitteilte. Die wichtigste Atrium-Marke “Garden of Life” sei Marktführer im Bereich natürliche Nahrungsergänzungsmittel in den USA. Atrium dürfte Nestle zufolge dieses Jahr nahezu 700 Millionen Dollar Umsatz erwirtschaften. Der Zukauf soll abhängig von den erforderlichen behördlichen Genehmigungen im ersten Quartal 2018 abgeschlossen werden.

Nestle-Chef Ulf Mark Schneider, der Anfang des Jahres vom deutschen Gesundheitskonzern Fresenius an die Spitze des Schweizer Konzerns gewechselt war, setzt auf den Gesundheitsbereich, der deutlich höhere Wachstumsraten als etwa der vielerorts gesättigte Markt für Süßigkeiten verspricht.