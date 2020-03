Nestle-Chef warnt Mitarbeiter vor "aufziehendem Sturm"

FILE PHOTO: A Nestle logo in Lausanne, Switzerland April 11, 2019. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Zürich (Reuters) - Der Nahrungsmittelriese Nestle schwört seine Mitarbeiter angesichts der Coronavirus-Krise auf schwierige Zeiten ein.

“Bitte machen Sie sich auf den Sturm gefasst - denn er wird kommen”, hiess es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden internen Mitteilung von Konzernchef Mark Schneider an die Belegschaft. Er forderte die Mitarbeiter auf, alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um die Kunden mit den benötigten Lebensmitteln und Getränken zu versorgen. In den noch nicht betroffenen Gebieten müssten Lagerbestände mit kritischen Produkten aufgebaut werden. “Dies ist der Moment für zusätzliche Anstrengungen, um die zusätzliche Meile zu gehen”, so der Chef des Schweizer Unternehmens.

Der weltweit grösste Nahrungsmittelhersteller ist bekannt für Maggi-Suppen, KitKat-Schokoladenriegel oder Nescafé-Instant-Kaffee und beschäftigt weltweit über 290.000 Mitarbeiter.