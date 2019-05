Nestle will Hautpflegegeschäft an Finanzinvestoren abgeben

The logo of Nestle is seen on the company building in Mexico City, January 24, 2014. Pepsico, Nestle and Cisco on Friday announced major investments that together totalled more than $7 billion (4 billion pounds) in Mexico, where the government has pushed through a series of economic reforms that aim to boost foreign investment and growth. Nestle said it planned to invest $1 billion in Mexico over five years, building two new factories and expanding a third in its sixth-biggest market. The investment would create 700 direct jobs, Nestle said. REUTERS/Edgard Garrido (MEXICO - Tags: BUSINESS LOGO)

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle hat einen Käufer für sein Hautpflege-Geschäft gefunden.

Der Weltmarktführer aus Vevey am Genfersee verhandelt mit einem Konsortium um den Finanzinvestor EQT und die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) exklusiv über den Verkauf des Bereichs. Der Verkaufspreis betrage 10,2 Milliarden Franken (neun Milliarden Euro), teilte Nestle am Donnerstag mit. Die Transaktion soll nach den Konsultationsverfahren mit den Beschäftigten und der Genehmigung durch die Behörden in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Darüber, was mit dem Verkaufserlös geschehen soll und über die künftige Kapitalstruktur will Nestle in der zweiten Jahreshälfte informieren.

Die Sparte namens Skin Health, die unter anderem verschreibungspflichtige Präparate und ästhetische Dermatologie-Produkte der Markte Galderma sowie Pflegeprodukte wie Cetaphil vertreibt, erzielte im vergangenen Jahr mit mehr als 5000 Beschäftigten einen Umsatz von 2,8 Milliarden Franken. Nestle hatte den Bereich im September zur Disposition gestellt. Insider hatten neben EQT auch von anderen Finanzinvestoren Angebote erwartet, darunter etwa Advent und Cinven, Partners Group, Blackstone, CVC, KKR sowie Carlyle.

Nestle-Chef Mark Schneider will sein Wachstum über Zukäufe in vielversprechenden Bereichen vorantreiben und bis 2020 wieder frühere Wachstumsraten von rund fünf Prozent erreichen. Das hatten die Schweizer zuletzt nicht geschafft. Angesichts der Flaute nahm Schneider einen Umbau in Angriff, zu dem neben dem Verkauf des US-Süßigkeitengeschäfts auch die Trennung von Skin Health gehört.