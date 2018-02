Nestle - Müssen in USA künftig schneller wachsen

Zürich (Reuters) - Nestle will das Wachstum im seinem wichtigsten Markt USA ankurbeln.

Nur so könne der Nahrungsmittelkonzern sein Ziel eines mittleren einstelligen prozentualen Wachstums bis 2020 erreichen, sagte Finanzchef Francois-Xavier Roger am Freitag auf einer Konferenz. “Wenn wir im mittleren einstelligen Bereich wachsen wollen, müssen wir in den USA mehr erreichen als im vergangenen Jahr”, sagte er. 2017 war Nestle dort nicht vom Fleck gekommen. Grund dafür war unter anderem die schwache Entwicklung im US-Süßigkeitengeschäft, für das der Konzern mittlerweile jedoch einen Käufer gefunden hat. Nestle müsse das Wachstum nicht nur in den USA, sondern in vielen Bereichen steigern, sagte der Finanzchef. Neben einem Teilumbau des Konzern soll auch ein stärkerer Fokus auf gesunde und biologische Nahrungsmittel den Absatz ankurbeln.