SNB setzt weiter auf weitreichende Devisenmarkt-Interventionen

FILE PHOTO: A Swiss National Bank logo is pictured on the SNB building in Bern, Switzerland May 20, 2020. Picture taken May 20, 2020. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will ihre Devisenmarkt-Interventionen weiterhin hoch halten, um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des Frankens zu unterbinden.

Die Zinsen ließ die Notenbank am Donnerstag indes unverändert. “Die Nationalbank belässt den SNB-Leitzins und den Zins auf Sichtguthaben bei der SNB bei minus 0,75 Prozent”, erklärte die SNB. “Wegen des hoch bewerteten Frankens ist sie weiterhin bereit, verstärkt am Devisenmarkt zu intervenieren.” Von Reuters befragte Volkswirte hatten unveränderte Zinsen prognostiziert.

Die Coronavirus-Pandemie beeinträchtige die Wirtschaft weiterhin stark. Vor diesem schwierigen Hintergrund werde die expansive Geldpolitik fortgeführt, um die Wirtschafts- und Preisentwicklung zu stabilisieren, erklärte das dreiköpfige SNB-Direktorium um Notenbankchef Thomas Jordan. Die Zentralbank stelle den Banken zur Refinanzierung von Coronavirus-Notfallkrediten zudem weiter großzügig Liquidität zur Verfügung.

Die Notenbank geht davon aus, dass die Covid-19-Pandemie in absehbarer Zeit wieder unter Kontrolle gebracht und dank geeigneter Maßnahmen weitere Ansteckungswellen verhindert werden können. Die wirtschaftliche Erholung sollte im Verlauf des nächsten Jahres wieder Schwung gewinnen, unterstützt von den geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen weltweit. Die globalen Produktionskapazitäten dürften aber noch längere Zeit unterausgelastet und die Inflation in den meisten Ländern bescheiden bleiben. “Dieses Szenario ist mit großer Unsicherheit und mit Risiken in beide Richtungen behaftet”, warnte die Notenbank.

Die SNB veranschlagt für die Schweiz im laufenden Jahr ein rund drei Prozent niedrigeres Bruttoinlandsprodukt (BIP) und ist damit weniger pessimistisch als zuletzt vor drei Monaten. Im kommenden Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung dann um 2,5 bis drei Prozent zunehmen. Die Inflationsrate dürfte dieses Jahr bei minus 0,7 Prozent liegen, im kommenden Jahr bei Null und 2022 bei plus 0,2 Prozent.

Unter anderem wegen der massiven Fremdwährungskäufe der SNB haben die USA die Schweiz jüngst als Währungsmanipulator eingestuft. Die Notenbank stemmt sich seit bald sechs Jahren gegen eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des in Krisenzeiten als “sicherer Hafen” gefragten Frankens. In der ersten Jahreshälfte nahmen die Währungshüter dafür 90 Milliarden Franken in die Hand.