SNB - Wissen nichts von Fusionsgesprächen zwischen UBS und Credit Suisse

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat keine Kenntnis von möglichen Fusionsgesprächen zwischen den Großbanken UBS und Credit Suisse.

Auf die Frage, ob ein möglicher Zusammenschluss der beiden Institute einen Einfluss auf die Finanzstabilität des Landes haben könnte, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Donnerstag auf einer Telefonkonferenz: “Ich kann diese Gerüchte über die UBS und die Credit Suisse nicht kommentieren. Darüber haben wir hier keine Kenntnis, so dass ich auch Ihre Frage nicht beantworten kann.” Medienberichten zufolge hatten die beiden Institute in frühen Gesprächen eine Fusion ausgelotet. Die Banken wollten sich zu den Berichten nicht äußern.