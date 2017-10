Novartis vertagt Entscheidung über Zukunft der Augenheilsparte

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist die erhoffte Entscheidung über die Zukunft seiner Augenheilsparte Alcon schuldig geblieben und hat seine Aktien damit am Dienstag auf Talfahrt geschickt.

Swiss drugmaker Novartis' logo is seen at the company's plant in the northern Swiss town of Stein, Switzerland October 23, 2017. REUTERS/Arnd Wiegmann

Der einst für mehr als 50 Milliarden Dollar gekaufte Hoffnungsträger, der die Erwartungen nie ganz erfüllen konnte, dürfte zumindest noch bis in die erste Jahreshälfte 2019 zu Novartis gehören. Novartis erwäge, Alcon dann als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen, erläuterte Konzernchef Joseph Jimenez am Dienstag. Doch bevor Alcon in die Selbstständigkeit entlassen wird, will Novartis sichergehen, dass die Trendwende bei der in den vergangenen Jahren mit Ertragsproblemen kämpfenden Sparte geschafft ist.

“Die Nachfrage nach Alcon-Aktien im Fall eines Börsengangs ist wichtig”, sagte Jimenez der Nachrichtenagentur Reuters. “Deshalb konzentrieren wir uns kurzfristig auf die Festigung des Umschwungs.” Bevor endgültig entschieden werde, wie es mit der Sparte weitergeht, sollen noch einige Quartale mit Wachstum abgewartet werden. Im Zeitraum Juli bis September zeigten die Sanierungsbemühungen Wirkung: Alcons Umsatz wuchs währungsbereinigt um sieben Prozent auf 1,53 Milliarden Dollar und der um Sonderfaktoren bereinigte Betriebsgewinn schoss 23 Prozent auf 238 Millionen Dollar hoch.

Sollte es zum Börsengang kommen, will sich der Konzern aus heutiger Sicht vollständig von Alcon verabschieden. “Novartis würde in diesem Fall keine Aktien behalten, wir würden die Aktien zu 100 Prozent unseren Aktionäre zuteilen”, sagte Jimenez, der das Unternehmen nach acht Jahren an der Spitze Ende Januar verlassen wird. Novartis hatte Alcon Anfang 2017 zur Disposition gestellt und ursprünglich eine Entscheidung bis Jahresende angekündigt. Bei einem Abschied von der auf Augenchirurgie und Kontaktlinsen ausgerichteten Sparte würde Novartis zum reinen Arzneimittelhersteller.

Bei den Anlegern kam die vertagte Entscheidung nicht gut an. Die Novartis-Aktien sackten 2,5 Prozent ab und gehörten damit zu den schwächsten Gesundheitswerten in Europa. Zudem zeichnete das Indexschwergewicht maßgeblich für das Abrutschen der Schweizer Börse verantwortlich. Das gleichentags veröffentliche und besser als erwartete Quartalsergebnis bot keine Unterstützung. “Der zeitliche Ablauf des erwarteten Börsengangs oder der Abspaltung dürfte einige Investoren enttäuschen, die darauf im Jahr 2018 gehofft hatten”, erklärten die Analysten der Deutschen Bank.

JAHRESZIELE IN REICHWEITE

Operativ lief es für Novartis im dritten Quartal besser und der Konzern sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen - einen weitgehend stagnierenden Umsatz sowie einen etwa stabilen oder um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag niedrigeren bereinigten Betriebsgewinn. Die Vorgaben gelten unter Ausschluss von Wechselkurseffekten. Die Rückkehr zu Wachstum stellte Jimenez erneut für das kommende Jahr in Aussicht. Von Juli bis September stieg der Konzernumsatz währungsbereinigt um zwei Prozent auf 12,41 Milliarden Dollar. Der bereinigte operative Gewinn lag mit 3,38 Milliarden Dollar etwas höher als im Vorjahresquartal. Novartis schnitt damit besser ab als Analysten erwartet hatten. Der Nettogewinn kletterte um sieben Prozent auf 2,08 Milliarden Dollar.

Während sich das dominierende Geschäft mit den verschreibungspflichtigen Medikamenten und Alcon im dritten Quartal wie geplant entwickelten, hinkte die Generika-Geschäft Sandoz den Zielen hinterher. Novartis nahm die Umsatzprognose für die Sparte zurück. Die Verkaufserlöse dürften dieses Jahr stagnieren oder leicht zurückgehen, hieß es, nachdem bislang ein zumindest stabiler Umsatz in Aussicht gestellt wurde. Vor allem in den USA bekommt Sandoz den Preisdruck zu spüren und dieser dürfte weiter anhalten, wie Konzernchef Jimenez sagte.