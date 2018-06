Oerlikon gibt Startschuss für Börsengang der Getriebetochter

Zürich (Reuters) - An der Schweizer Börse kommt es kurz vor der Sommerpause zum achten Neuzugang im laufenden Jahr.

A logo is seen on Swiss technology group Oerlikon headquarter in Pfaeffikon, March 5, 2012. Swiss technology group Oerlikon posted a big rise in 2011 profit and said it was selling its solar unit to Japanese chipmaker Tokyo Electron Ltd, boosting its shares on Monday. REUTERS/Christian Hartmann (SWITZERLAND - Tags: BUSINESS SCIENCE TECHNOLOGY LOGO)

Der Anlagenbauer Oerlikon bringt seine Getriebe-Tochter GrazianoFairfield am 11. Juli an die SIX, wie der Schweizer Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Preisspanne liege bei 48 bis 62 Franken pro Aktie. Damit würde GrazianoFairfield auf einen Börsenwert von 480 bis 620 Millionen Franken kommen. Oerlikon wolle sämtliche Anteile an GrazianoFairfield abstoßen. Dank des überdurchschnittlich aktiven ersten Semesters zeichnet sich bezüglich Börsengängen (IPO) in der Schweiz das beste Jahr seit 2007 ab. Damals wurden zehn Gesellschaften neu an der SIX notiert.

GrazianoFairfield stellt Getriebe für Landwirtschaftsfahrzeuge, Busse oder Golfwagen her und ist in Teilbereichen ein Wettbewerber der wesentlich größeren ZF Friedrichshafen. Die in der Endphase einer jahrelangen Restrukturierung steckende Firma steigerte den Umsatz 2017 um ein Fünftel auf 730 Millionen Franken. Mit dem Börsengang trennt sich Oerlikon von rund einem Viertel des Geschäfts. Mit dem Erlös aus der Transaktion will Oerlikon, dessen größter Aktionär der russische Oligarch Viktor Vekselberg ist, das Wachstum des verbleibenden Oberflächen- und Textilmaschinengeschäfts ankurbeln und zukaufen. Federführend beim IPO ist die UBS.