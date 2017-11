Raiffeisen Schweiz gründet Compliance-Abteilung - Neuer Finanzchef

Zürich (Reuters) - Nach Ermittlungen der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma gründet die Schweizer Raiffeisen Gruppe eine Abteilung zur Steuerung von Risiken und Einhaltung von Regeln.

A Raiffeisen bank logo is pictured in front of a local branch in Nyon February 10, 2012. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: BUSINESS)

Das neue Department “Risiko und Compliance” solle mit Jahresbeginn 2018 starten, wie die drittgrößte Schweizer Bank am Montag mitteilte. Zugleich kündigte das Institut per Ende April 2018 den Abgang des langjährigen Finanzchefs Marcel Zoller an, der in vorzeitigen Ruhestand trete. Seine Nachfolge übernimmt Geschäftsleitungs-Mitglied Christian Poerschke. Die neue Abteilung stehe nicht in Zusammenhang mit den Ermittlungen der Behörde, erklärte ein Raiffeisen-Sprecher. “Die neue Organisation bringt aber eine klare Aufteilung der Rollen und Verantwortlichkeiten mit sich, was auch der Corporate Governance zugutekommt.”

Die Finma hat ein Verfahren gegen Raiffeisen eröffnet, bei dem es um Fragen zur guten Unternehmensführung (Corporate Goverance) geht, wie die Bank bestätigte. Darüber hinaus nimmt die Behörde auch den langjährigen ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz wegen der Handhabung von Interessenskonflikten unter die Lupe, wie Vincenz am Sonntagabend in einer Medienmitteilung erklärte. Er sei der Ansicht, potentielle Interessenskonflikte mit der nötigen Sorgfalt behandelt zu haben und wolle mit der Finma kooperieren.