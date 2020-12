Memo - UBS-Präsident - "Habe volles Vertrauen in CEO Ralph Hamers"

FILE PHOTO: The logo of Swiss bank UBS is seen at a branch office in Zurich, Switzerland June 22, 2020. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Zürich (Reuters) - UBS-Präsident Axel Weber steht trotz einer Untersuchung der niederländischen Justiz in Zusammenhang mit einem Geldwäsche-Fall zu Konzernchef Ralph Hamers.

“Ich habe volles Vertrauen in die Fähigkeit von Ralph Hamers, unsere Firma zu führen”, hieß es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Mitteilung Webers an die Mitarbeiter der Schweizer Großbank. Die UBS habe im Rahmen ihrer Beurteilung von CEO-Kandidaten Hamers’ Hintergrund umfassen überprüft. Dazu habe auch eine Bewertung des Geldwäsche-Falls bei seinem früheren Arbeitgeber ING durch unabhängige Dritte gehört. “Wir waren mit den Ergebnissen dieser unabhängigen Beurteilungen und der damaligen Einschätzung des niederländischen Staatsanwalts vollauf zufrieden”, sagte Weber weiter.