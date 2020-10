UBS - Sind in Asset Management für Alleingang gut aufgestellt

FILE PHOTO: The logo of Swiss bank UBS is seen at a branch office in Zurich, Switzerland June 22, 2020. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Zürich (Reuters) - Die UBS sieht sich nicht unter Zugzwang, an der laufenden Konsolidierung in der Asset-Management-Branche teilzunehmen.

Mit einem verwalteten Vermögen von 980 Milliarden Dollar sei das Institut in dem Geschäft mit Fonds und Profi-Anlegern wie Pensionskassen in der Lage, Skalenvorteile zu heben, sagte der scheidende Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag auf einer Investorenkonferenz. Zusammenschlüsse seien im Asset Management sehr anspruchsvoll. Die UBS sei in der glücklichen Position, nicht zu strategischen Schritten gezwungen zu sein.