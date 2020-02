Gewinn-Rückgang drückt Vergütung von UBS-Chef Ermotti

People walk past a logo of Swiss bank UBS in Zurich, Switzerland October 10, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

Zürich (Reuters) - UBS-Konzernchef Sergio Ermotti hat 2019 weniger verdient.

Die größte Schweizer Bank kürzte das Gehalt ihres Ende Oktober abtretenden Chefs auf 12,5 Millionen Franken von 14,1 Millionen im Vorjahr, wie dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen war. Die UBS machte unter anderem die tiefere Eigenkapitalrendite und die in erster Instanz verhängte Rekordbuße im Steuerverfahren in Frankreich für den Rückgang veranwortlich. Die Gesamtvergütung für die 13-köpfige Geschäftsleitung stieg leicht auf 102,1 Millionen Franken von 100,8 Millionen Franken für 2018. Der zum Konkurrenten Credit Suisse gewechselte Manager Iqbal Khan erhielt 8,2 Millionen Franken.