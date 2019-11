Versicherer Zurich wird ehrgeiziger - Anhaltender Geldsegen für Aktionäre

A general view shows Lake Zurich and the city of Zurich, Switzerland November 5, 2019. REUTERS/Arnd Wiegmann

Zürich (Reuters) - Die Zurich Insurance Group schaltet nach einer Phase der Konsolidierung einen Gang hoch und setzt sich ehrgeizigere Ziele.

In den Jahren 2020 bis 2022 wird nach Steuern ein Betriebsgewinn von mehr als 14 Prozent des Kapitals angepeilt - mit steigender Tendenz, wie Europas fünftgrößter Versicherer am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung in London mitteilte. Im zu Ende gehenden dreijährigen Planungszeitraum lautete die Zielvorgabe mehr als zwölf Prozent. Im ersten Halbjahr waren es 15,0 Prozent nach 12,1 Prozent im Jahr 2018.

Neu verpflichteten sich die Manager um Zurich-Chef Mario Greco zudem auf ein Gewinnziel: Das Ergebnis pro Aktie soll organisch pro Jahr durchschnittlich um mindestens fünf Prozent wachsen. “Unsere Leistung der letzten drei Jahre zeigt, dass unsere Strategie funktioniert”, erklärte Greco. “Wir haben Zurich vereinfacht sowie agiler und effizienter gemacht und die Grundlage für unseren langfristigen Erfolg gestärkt.” Die Schweizer hatten den Italiener 2016 vom italienischen Rivalen Generali abgeworben, um den zuvor mit Ertragsproblemen kämpfenden Konzern wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

AKTIONÄREN WINKEN WEITERHIN HOHE DIVIDENDEN

An die Aktionäre will Zurich weiterhin rund 75 Prozent des Gewinns ausschütten, wobei die zuletzt bezahlte Dividende - vergangenes Jahr 19 Franken je Aktie - als Untergrenze gilt. Untermauert wird diese Ambition mit einer weiteren Vorgabe: Im neuen dreijährigen Planungszeitrum sollen in Summe mehr als 11,5 Milliarden Dollar freie Mittel erwirtschaftet werden und damit mindestens zwei Milliarden mehr als zuletzt. Zurich gehört mit einer Dividendenrendite von rund fünf Prozent zu den dividendenstärksten Schweizer Aktien - für viele Anleger der Grund, sich die Aktien des Versicherers ins Depot zu legen.

Zurich schließt mit den Zielvorgaben zu Europas Branchenprimus Allianz auf. Der Mitbewerber aus München will den Gewinn pro Aktie ebenfalls jährlich um mindesten fünf Prozent steigern und peilt mindestens 13 Prozent Eigenkapitalrendite an. Dagegen wird den Aktionären mit 50 Prozent Dividendenquote weniger Gewinnbeteiligung versprochen als bei Zurich.

Zurich will die Produktivität weiter steigern, setzt anders als bislang aber kein Sparziel fest. Die Schweizer wollen - basierend auf dem unternehmensinternen Modell - weiterhin zwischen 100 und 120 Prozent des benötigten Kapitals vorhalten. Ende September waren es 113 Prozent nach 125 Prozent im Jahr 2018.