Simbabwes Präsident Mugabe tritt nicht zurück

Harare (Reuters) - Entgegen den Erwartungen ist Simbabwes Präsident Robert Mugabe am Sonntag nicht zurückgetreten.

People watch as Zimbabwean President Robert Mugabe addresses the nation on television, at a bar in Harare, Zimbabwe, November 19, 2017. REUTERS/Philimon Bulawayo

Ein Insider hatte zuvor berichtet, Mugabe habe sich in Verhandlungen mit der Militärführung zum Rücktritt bereiterklärt. Es werde noch an einer Rücktrittserklärung gearbeitet.

In einer am Abend im Fernsehen übertragenen Rede kündigte Mugabe indes an, er werde den Kongress der Regierungspartei ZANU-PF im Dezember leiten. Die Partei hatte ihn allerdings am Vormittag vom Amt des Vorsitzenden entlassen und ihm 24 Stunden Zeit gegeben, seinen Rücktritt als Präsident zu erklären. Andernfalls würde ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Mugabe akzeptierte in seiner Rede, dass es Kritik an ihm von der Partei, vom Militär und vom Volk gebe. Zu einem Rücktritt äußerte er sich nicht.