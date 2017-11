US-Außenministerium für "neue Ära" in Simbabwe

Washington (Reuters) - Nach der mutmaßlichen Machtübernahme in Simbabwe durch die Armee hat sich das US-Außenministerium für einen Umbruch in dem afrikanischen Land ausgesprochen.

A street vendor reads a newspaper in central Harare, Zimbabwe, November 16,2017. REUTERS/Philimon Bulawayo - RC1805510290

“Worauf wir wirklich hoffen, ist dass dies für Simbabwe ein Übergang in eine neue Ära ist”, sagte am Donnerstag der amtierende für Afrika zuständige Unterstaatssekretär Donald Yamamoto der Nachrichtenagentur Reuters. Am Mittwoch hatte das Militär in Simbabwe nach eigenen Angaben die Macht von Präsident Robert Mugabe übernommen. Allerdings wurde der 93-Jährige zunächst nicht formell für abgesetzt erklärt. US-Außenminister Rex Tillerson soll sich am Freitag mit Kollegen aus 37 afrikanischen Staaten treffen.