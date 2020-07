Blockchain-Zahlungsprojekt in Singapur kurz vor Markteinführung

An aerial view shows commercial and residential buildings in central Singapore, June 22, 2019. REUTERS/Loriene Perera

Singapur (Reuters) - Ein in Singapur entwickeltes Zahlungssystem auf Blockchain-Basis ist nach Angaben der an dem Projekt Beteiligten bereit für die Markteinführung.

Damit könnten schnellere und günstigere internationale Zahlungen möglich sein als über konventionelle Kanäle, teilten die am Projekt Ubin beteiligten Partner am Montag mit. Um das seit Jahren laufende Projekt voranzubringen, tat sich kürzlich die Währungsbehörde des Stadtstaats mit dem Singapurer Staatsfonds Temasek und der US-Großbank JPMorgan zusammen. Das neue System soll grenzüberschreitende Zahlungen in verschiedenen Währungen, Devisengeschäfte und Abrechnungen von in Fremdwährungen laufenden Wertpapieren sowie weitere Anwendungen ausführen können. Details, wann das entwickelte Netzwerk an den Start gehen soll, wurden nicht genannt.

Bei der Blockchain-Technologie handelt es sich um eine Art digitales dezentrales Register, in dem alle Daten einer Transaktion verschlüsselt gespeichert werden. Am weitesten verbreitet ist die Technologie bisher bei virtuellen Währungen wie Bitcoin.