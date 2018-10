Auch Microsoft investiert in südostasiatischen Mitfahrdienst Grab

Singapur (Reuters) - Der weltgrößte Softwarekonzern Microsoft beteiligt sich an dem Uber-Konkurrenten Grab.

FILE PHOTO: A Grab vehicle is pictured in Singapore March 26, 2018. REUTERS/Edgar Su/File Photo

Die Kapitalspritze sei Teil einer Partnerschaft, zu der auch die Zusammenarbeit bei Technologieprojekten wie der Gesichter- und Bilderkennung gehöre, teilte die US-Firma in der Nacht zu Dienstag mit. Wie viel Geld Microsoft in den südostasiatischen Mitfahrdienst steckt, wurde nicht veröffentlicht. Microsoft befindet sich mit seiner Investition in prominenter Gesellschaft. Neben Microsoft sind auch der japanische Telekomkonzern Softbank, Toyota sowie der chinesische Mitfahrdienst Didi Chuxing an dem Unternehmen beteiligt. Grab will bis Jahresende rund drei Milliarden Dollar eingesammelt haben. Zwei Milliarden Dollar davon hat die Firma schon sicher.

Das in Singapur ansässige Unternehmen will sein ursprüngliches Geschäft mit Fahrdienstvermittlungen so erweitern, dass es mit Essens- und Paketlieferabgeboten sowie Finanz-Diensten zu einer zentralen Anlaufstelle für technologiegesteuerte Services wird. Grab hat das Südostasien-Geschäft des kalifornischen Fahrdienstvermittlers Uber geschluckt und ist inzwischen in acht Ländern aktiv.