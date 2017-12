Mindestens 15 Tote bei Anschlag auf somalische Polizeikaserne

Mogadischu (Reuters) - Bei einem Anschlag auf eine Polizeikaserne in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Donnerstag mindestens 15 Polizisten getötet worden.

Ein Selbstmordattentäter habe sich als Polizist verkleidet Zugang zu dem Ausbildungslager verschafft und sich während eines Morgenappells in die Luft gesprengt, teilte ein Polizeisprecher mit. 17 weitere Polizisten seien verletzt. Die radikalislamische Al-Schabaab-Miliz bekannt sich zu dem Anschlag und sprach von höheren Opferzahlen. “Wir haben 27 Polizisten getötet und weitere verletzt”, sagte ein Sprecher der Gruppe zu Reuters.

Al-Schabaab unterhält Verbindungen zur Extremistenorganisation Al-Kaida. Sie will die von der UN und vom Westen unterstützte Regierung stürzen. Die Miliz hat wiederholt Anschläge auf Hotels und Restaurants in Mogadischu und in anderen Städten des ostafrikanischen Landes verübt.