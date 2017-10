Zahl der Todesopfer bei Anschlag in Somalia steigt auf über 200

Mogadischu (Reuters) - Die Zahl der Todesopfer zweier Bombenanschläge in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist auf mehr als 200 gestiegen.

A general view shows the scene of an explosion in KM4 street in the Hodan district of Mogadishu, Somalia October 14, 2017. REUTERS/Feisal Omar

Es gebe aber noch viele Vermisste, daher werde die Zahl am Ende noch höher liegen, sagte ein Behördenvertreter am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem seien mehr als 250 Menschen bei den Explosionen am Samstag verletzt worden. Es handelt sich damit um den schwersten Anschlag seit Beginn eines islamistischen Aufstands vor zehn Jahren. In Somalia kämpft die islamistische Al-Schabaab-Miliz gegen die Regierung und für einen streng islamischen Staat. Sie gilt als ein Ableger der Al-Kaida und kontrolliert Teile Südsomalias. Zu den Anschlägen am Samstag bekannte sich allerdings zunächst niemand.

Im Zentrum der Hauptstadt war zunächst eine in einem Lastwagen versteckte Bombe an einer belebten Kreuzung detoniert. Dort befinden sich Regierungsgebäude, ein Hotel, Restaurants, Geschäfte und Wohnhäuser. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Zwei Stunden später explodierte eine zweite Bombe in einem anderen Stadtbezirk. Präsident Mohammed Abdullahi Farmaajo rief eine dreitägige Staatstrauer aus.