SpaceX-Rakete nach Testflug bei Landung explodiert

SpaceX's first super heavy-lift Starship SN8 rocket explodes during a return-landing attempt after it launched from their facility on a test flight in Boca Chica, Texas U.S. December 9, 2020. REUTERS/Gene Blevins

Bangalore (Reuters) - Nach einem erfolgreichen Testflug ist ein Prototyp der Starship-Rakete der US-Weltraumfirma Spacex von Tesla-Gründer Elon Musk bei der Landung explodiert.

Die Rakete ging beim Aufsetzen auf einer Betonplatte in der Nähe der Startrampe in Boca Chica, Texas, in Flammen auf, wie auf dem offiziellen Live-Stream der Weltraumfirma in der Nacht zum Donnerstag zu sehen war. "Der Druck im Kraftstofftank war während der Landung niedrig, was zu einer hohen Aufsetzgeschwindigkeit und RUD führte, aber wir haben alle Daten, die wir brauchen! Herzlichen Glückwunsch, SpaceX-Team", schrieb Elon Musk, Firmenchef von SpaceX auf Twitter here. Der Höhentest sei erfolgreich verlaufen, die Umstellung auf Sammeltanks habe geklappt und die Klappensteuerung sei bis zum Landepunkt präzise gewesen. "Mars, wir kommen", kündigte Musk an. Der Elektroauto-Pionier will mit dem Startship-Programm zunächst Menschen zum Mond und schließlich zum Mars fliegen.