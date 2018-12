Spaniens Regierung bleibt trotz Rechtspopulisten bei Europa-Kurs

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez leaves after the extraordinary EU leaders summit to finalise and formalise the Brexit agreement in Brussels, Belgium November 25, 2018. REUTERS/Yves Herman

Madrid (Reuters) - Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hält auch nach dem Erfolg von Rechtspopulisten bei der Regionalwahl in Andalusien an seinem pro-europäischen Kurs fest.

“Die Ergebnisse in Andalusien bestärken uns in unserer Verpflichtung, die Verfassung und die Demokratie gegen die Angst zu verteidigen, erklärte der sozialistische Politiker am Montag via Twitter. Bei der Wahl gewann die Anti-Einwanderungs-Partei Vox am Sonntag zwölf der 109 Sitze. Damit zieht erstmals seit Ende der Franco-Diktatur eine rechtspopulistische Partei in ein spanisches Regionalparlament ein. Sanchez’ Sozialisten selbst könnten ihre jahrelange Kontrolle über Andalusien verlieren. Sie blieben zwar mit 33 Sitzen stärkste Partei, doch die Mitte-Rechts-Partei Ciudadanos lehnte eine Unterstützung der Sozialisten ab.

Die Wahl in der bevölkerungsreichsten Region galt als Stimmungstest für Sanchez. Wichtige Themen waren neben Korruption vor allem die in Andalusien besonders hohe Arbeitslosigkeit sowie Migration. Zuletzt kamen immer mehr Afrikaner in Andalusien an, nachdem der Seeweg nach Europa über Italien weitgehend blockiert ist. Spanien zählte bislang zu den wenigen Ländern in der Europäischen Union, in deren Parlamenten noch keine Rechtspopulisten saßen.