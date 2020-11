Spanische Banken Sabadell und BBVA wollen zügig über Fusion entscheiden

FILE PHOTO: Sabadell bank's logo is seen outside one of the bank's branches in Madrid, Spain, April 18, 2016. REUTERS/Susana Vera/File Photo

Madrid (Reuters) - Die spanischen Banken BBVA und Sabadell wollen zügig über eine mögliche Fusion entscheiden.

In wenigen Wochen sei mit einem Ergebnis der derzeit laufenden Verhandlungen zu rechnen, sagte Sabadell-Chef Jaime Guardiola Romojaro am Dienstag. Die Gespräche hätten gerade erst begonnen, es sei zu früh für Details. Die Institute hatten am Montagabend bekannt gegeben, über einen Zusammenschluss zu sprechen. Insider hatten zu Reuters gesagt, im Dezember solle eine Entscheidung fallen.

Der Druck zu konsolidieren ist im spanischen Bankenmarkt noch größer als andernorts in Europa. Die niedrigen Zinsen im Euro-Raum belasten seit Jahren die Erträge der Geldhäuser, Spaniens Wirtschaft liegt am Boden und das Coronavirus wütet dort so schlimm wie in keinem anderen europäischen Land. Erst im September hatten Bankia und Caixabank einen Zusammenschluss zur größten Bank Spaniens besiegelt.

Santander-Chef Jose Antonio Alvarez sieht heimische Fusionen als eine gute Möglichkeit zum Kostensparen. Dies sei deutlich schwieriger als bei länderübergreifenden Zusammenschlüssen.