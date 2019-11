Zeitung - Deutsche Börse prüft Einstieg in Bieterkampf um Börse Madrid

A Spanish flag flutters above the Madrid Stock Exchange, Spain, June 1, 2016. REUTERS/Juan Medina

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Börse könnte einem Zeitungsbericht zufolge in den milliardenschweren Bieterkampf um die Börse Madrid (BME) einsteigen.

Die Überlegungen des Frankfurter Dax-Konzerns seien noch in einem frühen Stadium, berichtete die spanische Wirtschaftszeitung “La Expansion” unter Berufung auf Finanzkreise. Die Deutsche Börse und die BME lehnten am Dienstag eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Die Schweizer Börse SIX bietet 2,8 Milliarden Euro für die BME. Gleichzeitig buhlt auch die Mehrländerbörse Euronext um die BME, einen der letzten unabhängigen Handelsplätze auf dem Kontinent. Kämen die Schweizer mit dem größten Deal in der Firmengeschichte zum Zug, würden sie die Deutsche Börse als Nummer drei in Europa verdrängen.

Bolsas y Mercados Espanoles, wie die Gesellschaft mit vollem Namen heißt, betreibt alle Börsen und Finanzmärkte in Spanien. BME kämpft seit einigen Jahren mit rückläufigen Umsätzen und Gewinnen: 2018 stand bei 304 Millionen Euro Umsatz unter dem Strich ein Nettoergebnis von 136 Millionen Euro.