Zara-Mutter Inditex trotz starken Euro mit Gewinnplus

Madrid/Hongkong (Reuters) - Die weltgrößte Modekette Inditex setzt sich weiter von der Konkurrenz ab.

People walk past the window of a store of Inditex's main brand Zara in Pontevedra, Spain March 15, 2017. REUTERS/Miguel Vidal

Trotz des starken Euro und Investitionen in die Online-Präsenz sowie neue Filialen kletterte der Gewinn von Januar bis Juni um neun Prozent. Die Spanier mit Marken wie Zara, Massimo Dutti und Bershka verdienten unter dem Strich 1,37 Milliarden Euro. Beim schwedischen Dauer-Rivalen H&M waren es im gleichen Zeitraum umgerechnet 876 Millionen Euro. Der kleinere Mitbewerber Esprit kommt unterdessen beim Konzernumbau voran und verdreifachte seinen Jahresgewinn (Ende Juni) auf umgerechnet 7,2 Millionen Euro.

Inditex hat sich auf die Fahnen geschrieben, schneller als Wettbewerber Modetrends von den Laufstegen in die heimischen Garderoben zu bringen. Dafür lassen die Spanier im Gegensatz zu Rivalen wie H&M einen großen Teil ihrer Kollektionen in Europa fertigen. Dies macht sie allerdings auch besonders anfällig für Währungsschwankungen. Während die Produktions- und Waren-Kosten in Euro anfallen, machen sie mehr als die Hälfte ihres Umsatzes außerhalb der Währungsunion. Die Konzernerlöse stiegen im ersten Halbjahr um 11,5 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro. Inditex eröffnete in dem Zeitraum Filialen in 35 Märkten und kommt inzwischen weltweit auf 7405 Läden.

Bei Esprit passiert gerade genau das Gegenteil: Um Kosten zu sparen und sich neu auszurichten, reduziert die Modekette rund um den Globus ihre Verkaufsflächen. Dies wie auch eine neue Preis- und Rückgabepolitik sowie ein verbesserter Vertrieb sollen das Unternehmen langfristig wieder auf Wachstumskurs bringen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr ging der Umsatz um zehn Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zurück. In Deutschland, wo die Firma rund die Hälfte ihrer Umsätze macht, ist es aufgrund langlaufender Mietverträge für das Unternehmen schwieriger, so schnell wie geplant Läden zu schließen.

An der Börse gerieten die Anleger angesichts der Inditex-Zahlen nicht in Kauflaune. Die Papiere verbilligten sich um zwei Prozent. H&M-Aktien stiegen hingegen um 2,3 Prozent.