Proteste gegen Unabhängikeit Kataloniens in Barcelona

Barcelona (Reuters) - Zehntausende Menschen haben am Sonntag in der katalanischen Hauptstadt Barcelona gegen eine Unabhängigkeitserklärung demonstriert. Die Menschen trafen sich im Zentrum der Stadt mit spanischen und katalanischen Flaggen. Banner trugen die Aufschriften: “Katalonien ist Spanien” und “Gemeinsam sind wir stärker”. Organisiert wurde die Kundgebung von einer Gruppe, die sich “Katalanische Zivilgesellschaft” nennt und nach eigenen Angaben “die schweigende Mehrheit” der Katalanen mobilisieren will.

A pro-union demonstration organised by the Catalan Civil Society organisation makes its way through the streets of Barcelona, Spain October 8, 2017. REUTERS/Rafael Marchante

Bei dem vom Verfassungsgericht für illegal erklärten Referendum vor einer Woche waren nach Angaben der Behörden mehr als 90 Prozent der abgegebenen Stimmen für die Unabhängigkeit. Demnach nahmen 43 Prozent der Wahlberechtigten teil. Viele der Unabhängigkeitsgegner blieben den Wahlurnen fern.

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy ist strikt gegen eine Unabhängigkeit Kataloniens und zeigt sich in dem Streit kompromisslos. Er drohte am Sonntag mit dem Entzug des Autonomiestatus Kataloniens. Der Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, kündigte für Dienstag eine Rede vor dem Parlament in Barcelona an. Nach Angaben eines Abgeordneten soll dann die Unabhängigkeitserklärung angenommen werden.