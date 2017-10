Puigdemont ruft Katalanen zu Ruhe und Gelassenheit auf

Madrid/Barcelona (Reuters) - Einen Tag vor Ablauf des Ultimatums der Regierung in Madrid hat der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont zu Ruhe und Gelassenheit aufgerufen.

Catalan President Carles Puigdemont delivers a speech at the memorial of "Fossar de la Pedrera" (Pedrera mass grave) in Barcelona, Spain, October 15, 2017. REUTERS/Ivan Alvarado

In einer kurzen Stellungnahme am Sonntag ließ er jedoch offen, wie seine für den Streit über die Unabhängigkeit Kataloniens entscheidende Stellungnahme ausfallen wird. “Die Regierung und ich wollen unsere Verpflichtung gegenüber dem Frieden, dem Gemeinsinn, der Gelassenheit und auch der Demokratie bekräftigen als Fundament für die Entscheidungen, die wir fällen müssen”, erklärte Puigdemont lediglich. Am Samstag hatte die Zentralregierung gewarnt, sollte die bis spätestens Montag erwartete Antwort auf die Frage, ob Katalonien die Abspaltung erklärt habe, unklar ausfallen, dann werde dies als Proklamation der Unabhängigkeit aufgefasst.

Puigdemont hatte am Dienstag im katalanischen Parlament zwar erklärt, die Unabhängigkeit Kataloniens sei gegeben. Er setzte sie aber gleichzeitig außer Vollzug. Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy setzte Puigdemont daraufhin eine Frist bis Montagvormittag, um zu erklären, ob er einseitig die Unabhängigkeit erklärt habe oder nicht. Sollte die Regionalregierung die Loslösung von Spanien proklamieren, gibt es eine nochmalige Frist bis Donnerstag, um die Loslösung von Spanien zu widerrufen. Falls die Regionalregierung auf die Unabhängigkeit besteht, will Rajoy Puigdemont und sein Kabinett entmachten.

INNENMINISTER: PUIGDEMONT MUSS JA ODER NEIN SAGEN

Am Samstag hatte der Madrider Innenminister im Sender Cope eine eindeutige Stellungnahme von Puigdemont gefordert. “Er muss ja oder nein sagen.” Bei einer ambivalenten Antwort werde die spanische Regierung die angezeigten Maßnahmen ergreifen müssen.

Die linksradikale Partei CUP im katalanischen Parlament bestand am Samstag darauf, dass Puigdemont die Unabhängigkeit ausrufen müsse. “Wir bitten darum, dass am Montag die Antwort auf die Anforderungen von Rajoy die Ausrufung der katalanischen Republik ist”, sagte CUP-Sprecherin Nuria Gibert. Ihre Partei rufe zu Kundgebungen in der kommenden Woche auf.

Die CUP toleriert die Minderheitsregierung von Puigdemont, die aus einem Vier-Parteien-Bündnis zusammengesetzt ist. Allerdings haben maßgebliche CUP-Politiker verstimmt darauf reagiert, dass Puigdemont nicht am Dienstag die Loslösung von Spanien proklamiert hat. Der stellvertretende katalanische Regierungschef Oriol Junqueras von der Partei ERC rief angesichts der Risse im Lager der Separatisten zur Einigkeit auf. Dies sei die Stärke der Anhänger eines unabhängigen Kataloniens.