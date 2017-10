Rajoy setzt letzte Frist für Verzicht auf Unabhängigkeit

Madrid/Barcelona (Reuters) - Die spanische Zentralregierung will die Separatisten in Katalonien am Donnerstag endgültig stoppen.

ll presidente catalano Carles Puigdemont ieri a Barcellona. REUTERS/Ivan Alvarado

Nachdem der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont am Montag eine klare Antwort auf die Frage schuldig blieb, ob er die Unabhängigkeit der Region ausgerufen hat oder nicht, setzte Ministerpräsident Mariano Rajoy eine weitere Frist von drei Tagen. Bis dahin soll Puigdemont unmissverständlich den Verzicht auf eine Loslösung von Spanien erklären. Andernfalls will Rajoy die katalanische Regionalregierung entmachten, was mittelfristig zu Neuwahlen in der wohlhabenden Region führen dürfte. Einem Fernsehbericht zufolge ist Puigdemont entschlossen, das Ultimatum zu ignorieren.

Puigdemont schlug der Regierung in Madrid vor, in den kommenden zwei Monaten eine Verhandlungslösung zu suchen. Dies hat Rajoy jedoch schon früher abgelehnt. Für ihn kommen Gespräche mit der Regionalregierung nur infrage, wenn vorher der Verzicht auf eine Abspaltung erklärt wird. Seine Stellvertreterin Soraya Saenz de Santamaria wies dementsprechend den jüngsten Vorstoß Puigdemonts entschieden zurück: “Die Regierung erwartet, dass in den verbleibenden Stunden bis zum Ablauf der zweiten Phase Herr Puigdemont allen Bürgern eine klare Antwort gibt.” Sie spielte damit auf den Verfassungsartikel 155 an, der ein zweistufiges Verfahren für die Entmachtung einer Regionalregierung vorsieht. Die Frist läuft Donnerstag um 10.00 Uhr aus.

RAJOY WARNT PUIGDEMONT

Rajoy selbst wandte sich in seinem Antwortschreiben direkt an Puigdemont: “Ich erinnere Sie daran, dass Sie immer noch Zeit haben, in klarer und einfacher Weise auf meine Forderung vom vergangenen Mittwoch zu antworten.” Das Schreiben endet mit der Warnung: “Im gegenteiligen Fall werden Sie der einzige Verantwortliche für die Anwendung der Verfassung sein.”

Puigdemont und andere katalanische Politiker hatten am 10. Oktober eine Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, in der die internationale Gemeinschaft aufgerufen wird, Katalonien als souveräne Republik anzuerkennen. Gleichzeitig betonte er, dass diese Erklärung zunächst keine formellen Auswirkungen haben werde. Puigdemont beruft sich auf den Ausgang des Referendums vom 1. Oktober, das das spanische Verfassungsgericht für illegal erklärt hatte. Etwa 90 Prozent hatten für die Unabhängigkeit gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent.

Der katalanische Sender TV3 berichtete, Puigdemont wolle nicht auf das Madrider Ultimatum reagieren. Demnach will er trotz der Zurückweisung sein Dialogangebot zwei Monate aufrechterhalten. Der katalanische Regierungschefs hatte auch die Forderung nach einer internationalen Vermittlung erneuert. Auch dies hat Rajoy mehrmals abgelehnt. So spricht die EU von einem innerspanischen Konflikt. Die Schweiz hatte grundsätzlich ihre Bereitschaft zur Vermittlung bekundet, aber die Bedingungen für eine Schlichtung als noch nicht gegeben bezeichnet.

REGIERUNG: PUIGDEMONT KNICKT VOR LINKSRADIKALEN EIN

Saenz de Santamaria warf Puigdemont vor, vor der linksradikalen Partei CUP im Regionalparlament einzuknicken. Puigdemont führt eine aus vier Parteien bestehende Minderheitsregierung an, die auf die Tolerierung durch die CUP angewiesen ist. Die Partei drängt auf die zügige Loslösung und hat bereits auf den Verzicht der Unabhängigkeitserklärung am Dienstag vor einer Woche verärgert reagiert.

Unterdessen erhöht die spanische Justiz den Druck auf die katalanische Polizei, deren Führung sich zu den Separatisten bekennt. Die Staatsanwaltschaft am obersten Gerichtshof beantragte für den Chef der katalanischen Polizei, Josep Lluis Trapero, Haft. Trapero wird Rebellion vorgeworfen. Demnach blieb er bei Protesten von Separatisten gegen der Madrid unterstehenden Guardia Civil und der Policia Nacional untätig.