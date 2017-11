Puigdemont ruft zur Einheit für die Unabhängigkeit Kataloniens auf

Madrid (Reuters) - Der entmachtete katalanische Präsident Carles Puigdemont hat die Unabhängigkeitsbefürworter Kataloniens zur Einheit aufgerufen.

Ousted Catalan President Carles Puigdemont is interviewed on Belgian RTBF television in Brussels, Belgium, November 3, 2017. RTBF Televison via REUTERS

Alle Demokraten müssten zusammenstehen, twitterte Puigdemont am Samstag. “Für Katalonien, für die Freiheit der politischen Gefangenen und für die Republik.” Er versah seinen Tweet mit dem Hashtag “llistaunitaria.cat” - eine Internetseite, die zur Einheit gegen Spanien bei der Wahl am 21. Dezember aufruft. Innerhalb weniger Stunden nach der Aufforderung von Puigdemont war die Zahl der Unterstützer von 2000 auf 27.000 angewachsen. Bis Dienstag müssen sich mögliche Bündnisse oder Parteizusammenschlüsse registrieren lassen. Bis zum 18. November haben sie dann Zeit ihre Kandidaten auszuwählen.

Puigdemont hält sich zurzeit in Belgien auf. Spanien erließ am Freitag einen europäischen Haftbefehl gegen ihn.[nL8N1N94PU] Die spanische Regierung hat die Regionalregierung nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens abgesetzt und die Verwaltung der autonomen Region übernommen. Für den 21. Dezember sind Parlamentswahlen in der Region anberaumt. Puigdemont erwägt, anzutreten. Für eine Rückkehr nach Spanien stellte er Bedingungen. Acht ehemalige Regierungsmitglieder Kataloniens sind in Haft. Ein ehemaliges Kabinettsmitglied konnte das Gefängnis am Freitag gegen Kaution wieder verlassen.