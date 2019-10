Erneut Proteste in Barcelona - Zehntausende auf den Straßen

Catalan demonstrators march on Diagonal Avenue during Catalonia's general strike in Barcelona, Spain, October 18, 2019. REUTERS/Rafael Marchante

Barcelona (Reuters) - In Barcelona haben Anhänger der katalanischen Separatisten am Freitag den fünften Tag in Folge protesiert.

Zehntausende Menschen zogen durch die Straßen. Sie trugen Flaggen und skandierten Parolen wie “Unabhängigkeit” oder “Freiheit für politische Gefangene”. Viele hatten ihre Protestmärsche bereits am Mittwoch in anderen katalanischen Gemeinden begonnen und sich von dort auf die Reise nach Barcelona gemacht. Dort gab es in den vergangenen Tagen die gewalttätigsten Proteste in Spanien seit Jahrzehnten. Sie entzündeten sich an der Verurteilung neun katalanischer Separatisten zu neun bis 13 Jahren Haft am Montag. Im Oktober 2017 hatte eine Mehrheit für die Ablösung Kataloniens von Spanien gestimmt. Daraufhin wurden die Regierungsgeschäfte kommissarisch von Madrid übernommen und einige Separatistenführer verhaftet.