Medien - Entmachteter Katalanen-Chef Puigdemont in Brüssel

Madrid (Reuters) - Der entmachtete katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hält sich einem Zeitungsbericht zufolge in Brüssel auf.

A portrait of sacked Catalan President Carles Puigdemont is seen inside the Generalitat Palace, the Catalan regional government headquarter, in Barcelona, Spain, October 30, 2017. REUTERS/Yves Herman

Auch andere Mitglieder der im Unabhängigkeitsstreit von der Zentralregierung entlassenen Regierung seien in der belgischen Hauptstadt, berichtete die katalanische Zeitung “La Vanguardia” am Montag. Der geschasste Regierungschef wolle noch im Laufe des Nachmittags eine Erklärung abgeben. Puigdemont hatte im Unabhängigkeitsstreit wiederholt die EU um Vermittlung gebeten. Diese hat sich jedoch eindeutig auf die Seite der spanischen Regierung gestellt und auch nach der Entmachtung Puigdemonts am Freitag erklärt, für sie sei nur die Regierung in Madrid Gesprächspartner.

Der spanische Generalstaatsanwalt erhob am Montag Anklage gegen Puigdemont und die Regionalregierung. Den Politikern wird Aufruhr, Rebellion und Missbrauch öffentlicher Mittel vorgeworfen. Über die Zulassung der Anklage muss noch ein Richter entscheiden. Nach der Verkündung der Loslösung von Spanien durch das Parlament in Barcelona am Freitag hatte die Zentralregierung in Madrid die Regierungsgewalt in Katalonien übernommen, die dortige Regierung entlassen und Neuwahlen für den 21. Dezember angesetzt.