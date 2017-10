Katalanischer Ex-Regierungschef will kein Asyl in Belgien beantragen

Brüssel (Reuters) - Der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont wird sich nach eigenen Worten nicht um politisches Asyl in Belgien bemühen.

Carles Puigdemont arrives for a news conference in Brussels, Belgium, October 31, 2017. REUTERS/Eric Vidal

Er versuche nicht, sich der Justiz zu entziehen, sagte Puigdemont am Dienstag in Brüssel. Wenn ihm bestimmte “Zusicherungen” gemacht würden, werde er nach Katalonien zurückkehren. Puigdemont erklärte sich bereit, die von der Zentralregierung angesetzte Wahl am 21. Dezember zu akzeptieren. Die Vorwürfe der spanischen Staatsanwaltschaft gegen katalanische Politiker wies er als unbegründet zurück.

Die Staatsanwaltschaft in Madrid hatte am Montag Anklage gegen Puigdemont und die Mitglieder der entmachteten Regionalregierung erhoben. Den Politikern wird Aufruhr, Rebellion und Missbrauch öffentlicher Mittel vorgeworfen. Nach der Verkündung der Loslösung von Spanien durch das Parlament in Barcelona am Freitag hatte die Zentralregierung die Regierungsgewalt in Katalonien übernommen, die dortige Regierung entlassen und Neuwahlen angesetzt.