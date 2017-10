Spanien - Wirtschaft in Katalonien würde bei Abspaltung einbrechen

Madrid (Reuters) - Katalonien würde laut der spanischen Regierung bei einer Abspaltung extreme ökonomische Belastungen verkraften müssen.

A Catalan pro-independence supporter points at leaflets during a march for the referendum on October 1 in Barcelona, Spain, September 17, 2017. REUTERS/Albert Gea

Die dortige Wirtschaft könne um 25 bis 30 Prozent einbrechen, die Arbeitslosigkeit sich verdoppeln, sagte der Wirtschaftsminister der Zentralregierung in Madrid, Luis de Guindos, am Montag in einem Interview des Radiosenders Cope. Bislang wirkten sich die katalanischen Bestrebungen nicht auf die spanische Wirtschaft aus. Dies liege vor allem daran, dass die Finanzmärkte nicht mit der Unabhängigkeit rechneten.

Das Regionalparlament von Katalonien will am 1. Oktober eine Volksabstimmung zur Unabhängigkeit abhalten. Die Regierung in Madrid lehnt dies als verfassungswidrig ab und hat das Verfassungsgericht angerufen, um die Abstimmung in der wirtschaftlich starken Region zu stoppen. Die Richter prüfen den Fall nun.