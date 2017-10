Krise in Spanien - Separatisten wollen Abspaltung umsetzen

Barcelona/Madrid (Reuters) - Die katalanischen Separatisten steuern nach dem Unabhängigkeitsreferendum ungeachtet des Widerstandes der Madrider Regierung unbeirrt die Loslösung von Spanien an.

People shout as an Estelada (Catalan separatist flag) flutters during a protest the day after the banned independence referendum in Barcelona, Spain October 2, 2017. REUTERS/Enrique Calvo

Er habe die Pflicht, das Ergebnis der Befragung umzusetzen, kündigte der Chef der Regionalregierung in Barcelona, Carles Puigdemont, am Montag an. Zum konkreten weiteren Vorgehen machte er aber zunächst keine Angaben. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy reagierte auf die tiefste Krise seit Ende der Franco-Diktatur in den 1970er Jahren mit der Bereitschaft zum Dialog, bekräftigte aber auch, das Referendum sei illegal. Nach Angaben der Regionalregierung stimmten 90 Prozent der Wähler für eine Loslösung von Spanien. Am Devisenmarkt löste die Krise fallende Euro-Kurse gegenüber dem Dollar aus. Der spanische Börsenindex Ibex-35 lag am Mittag mit rund 1,5 Prozent im Minus.

Am Montag war es auf den Straßen Barcelonas zunächst ruhig. Im ganzen Land wuchsen aber die Sorgen über die weitere Entwicklung. “Alles kann schlechter werden”, hieß es in einem Kommentare der moderaten Zeitung “La Vanguardia”. Bis auf Venezuela zeigte im Ausland zunächst kein Staat Unterstützung für die Separatisten. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel rief dazu auf, die Eskalationsspirale in Katalonien zu unterbrechen. Vertreter der spanischen und der Regionalregierung müssten miteinander sprechen.

KATALANISCHE REGIERUNG FORDERT ABZUG DER POLIZEI

Puigdemont forderte die Zentralregierung auf, die ihr unterstehende Nationale Polizei und die Guardia Civil abzuziehen und rief zu breiter Beteiligung an dem für Dienstag geplanten Generalstreik in Katalonien auf. Rajoy müsse ihn als Gesprächspartner anerkennen, sagte er und klagte gleichzeitig darüber, dass es keinen Kontakt mit der spanischen Regierung gebe. Nötig sei nun eine internationale Vermittlung. Der Europäischen Union warf er vor, auf die Zusammenstöße zwischen Polizei und Unterstützern des Referendums bei denen nach katalanischen Angaben knapp 900 Menschen verletzt wurden, “schüchtern und moderat” reagiert zu haben. Trotzdem forderte er die EU auf, zwischen Madrider Zentralregierung und seiner Regionalregierung zu vermitteln.

Ein EU-Sprecher bekräftigte dagegen, der Streit über das Referendum sei eine innerspanische Angelegenheit. Zudem stellte sich die EU-Kommission hinter Rajoy, indem sie erklärte, man vertraue auf seine Führung bei der Lösung des Konflikts “in kompletter Übereinstimmung mit der spanischen Verfassung”. Spanische Verfassungsrichter hatten das Referendum schon vor Tagen für illegal erklärt, weil es dem Gebot der nationalen Einheit widerspreche. “Wir rufen alle wichtigen Seiten auf, jetzt sehr schnell vom Konflikt zum Dialog überzugehen”, sagte der Kommissionssprecher. Gewalt könne niemals ein Instrument der Politik sein.

Trotz mehrfacher Nachfragen vermied es Puigdemont, einen genauen Fahrplan für die Abspaltung Kataloniens zu nennen. Er ließ offen, ob noch in dieser Woche einseitig die Unabhängigkeit ausgerufen werde und beschränkte sich darauf zu sagen, das Votum sei verbindlich, und das Regionalparlament werde nun das weitere Vorgehen festlegen. Seine Regierung plane keinen “traumatischen” Bruch mit Spanien, sondern strebe ein sich “wieder verstehen” mit dem spanischen Staat an. Nach früheren Plänen der Separatisten ist eine Übergangsphase bis zur Unabhängigkeit vorgesehen.

RAJOY SIGNALISIERT GESPRÄCHSBEREITSCHAFT

In Madrid meldete sich Rajoy am Montag zunächst nicht zu Wort, sondern ließ Innenminister Juan Ignacio Zoido den Vortritt, der das Vorgehen der Polizei mit Schlagstöcken und Gummigeschossen rechtfertigte. Die Polizeieinsätze waren auch international als übertrieben hart kritisiert worden. Der Hohe Kommissar für Menschenrechte der UN, Zeid Raad al-Hussein, forderte eine amtliche Untersuchung der Vorfälle.

Rajoy signalisierte bereits in der Nacht zum Montag Gesprächsbereitschaft: “Ich habe mir vorgenommen, die im Parlament vertretenen politischen Kräfte zusammenzurufen, um gemeinsam über eine Zukunft nachzudenken, der wir uns gemeinsam stellen müssen”, sagte er in Madrid und zeigte sich offen für Gespräche mit der katalanischen Regionalregierung. Er warf ihr aber vor, einen Weg gegen den Rechtsstaat und das demokratische Miteinander eingeschlagen zu haben. Rajoy betonte, die Mehrheit der Katalanen habe sich an der Abstimmung nicht beteiligt. Umfragen zufolge unterstützen lediglich 40 Prozent der Katalanen eine Abspaltung von Spanien. Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag nach Angaben der katalanischen Regierung bei 42,3 Prozent.

EURO SCHWÄCHELT WEGEN KRISE IN SPANIEN

Wegen der Krise in Spanien stießen zahlreiche Anleger am Montag den Euro ab. Die Gemeinschaftswährung sank um 0,7 Prozent auf 1,1732 Dollar, auch spanische Aktien und Anleihen standen unter Druck. “Es ist nicht klar, ob es tatsächlich zu einer Unabhängigkeit der Region kommt. Aber klar ist, dass Spanien vor einer tiefen politischen Krise steht”, sagte Analyst Padhraic Garvey von der Bank ING.

Katalonien ist eine wohlhabende Region im Nordosten Spaniens an der Grenze zu Frankreich, in der mit Katalanisch eine eigene Sprache gesprochen und ein Fünftel der spanischen Wirtschaftsleistung erzielt wird. Befürworter der Unabhängigkeit argumentieren, dass es der Region ohne Transferzahlungen an ärmere Gebiete Spaniens noch besser ginge. Die Regierung in Madrid warnte hingegen, dass eine Abspaltung Katalonien in die Rezession stürzen könne.