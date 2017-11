Umfrage - Mehr als 50 Prozent der Spanier für Neuwahlen

Madrid (Reuters) - Die Minderheitsregierung des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy verliert einer Umfrage zufolge an Rückhalt.

Spanish Prime Minister Mariano Rajoy gestures during a Catalan regional People's Party meeting in Barcelona, Spain, November 12, 2017. REUTERS/Albert Gea

Nach der am Montag veröffentlichten Erhebung für die Zeitung “El Pais” befürworten 55 Prozent der Bürger Neuwahlen, während es im Oktober 49 Prozent waren. Die Amtszeit des konservativen Regierungschefs läuft bis 2020. Wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens durchlebt Spanien die schwerste politische Krise seit dem Ende der Franco-Diktatur in den 70er Jahren. Die eigentlich autonome Region steht unter direkter Verwaltung der Zentralregierung, weil das Parlament in Barcelona für eine Loslösung gestimmt hatte.

Der Umfrage zufolge würde Rajoys Volkspartei die Wahl mit gut 26 Prozent erneut gewinnen, während die Sozialisten und die liberale Bewegung Ciudadanos etwa gleichauf folgen. Den Konservativen war es nach der letzten Wahl nicht gelungen, im Parlament eine Koalition mit einer eigenen Mehrheit zu schmieden. Das macht Abstimmungen kompliziert.