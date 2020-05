Telefonica in Gesprächen über Fusion von O2 und Virgin Media

FILE PHOTO: A general view shows the Telefonica headquarters in Madrid, Spain, June 12, 2018. REUTERS/Juan Medina/File Photo

Madrid (Reuters) - Der spanische Telekomriese Telefonica verhandelt mit dem US-Kabelkonzern Liberty Global über eine Fusion der britischen Töchter.

Die Gespräche über einen Zusammenschluss der Telekomfirma O2 mit Libertys Virgin Media stünden noch am Anfang, teilte Telefonica am Montag mit und bestätigte damit Insider. An der Börse wurde die Nachricht positiv aufgenommen. In einem negativen Marktumfeld legte die Telefonica-Aktie mehr als drei Prozent zu. Die Händler von CM Capital Markets schrieben, O2 und der Kabelnetzanbieter würden sich gut ergänzen. O2 gilt seit Längerem als Übernahmekandidat oder Börsenanwärter.

Telefonica steht unter Zugzwang. Das Unternehmen muss seinen Schuldenberg in Höhe von fast 38 Milliarden Euro abbauen. Das Großbritannien-Geschäft erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit 7,1 Milliarden Euro rund 15 Prozent der Konzernumsätze. Virgin Media konkurriert mit dem PayTV-Primus Sky, der zu Comcast gehört, sowie den Telekomunternehmen BT und TalkTalk. Es ist nicht das erste Mal, dass Telefonica Optionen für O2 prüft. Vor vier Jahren verhinderten europäische Wettbewerbshüter die rund zehn Milliarden Euro schwere Übernahme der Sparte durch Three UK.

In Deutschland machte Liberty Global zuletzt mit dem Verkauf von UnityMedia an Vodafone Schlagzeilen.