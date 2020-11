Attentäter von Wien laut Regierung islamistischer Extremist

Police officers check a man on a street after exchanges of gunfire in Vienna, Austria November 2, 2020. REUTERS/Lisi Niesner

Wien (Reuters) - Mindestens einer der Attentäter von Wien war nach Angaben der österreichischen Regierung ein islamistischer Extremist.

Er sei mit einem Sprengstoffgürtel, der sich als Attrappe herausgestellt habe, und einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen, sagte Innenminister Karl Nehammer am Dienstagmorgen auf einer Pressekonferenz in der österreichischen Hauptstadt. “Es gibt Hinweise, dass es sich bei der radikalisierten Person um eine Person handelt, die sich dem IS besonders verbunden fühlt”, sagte Nehammer mit Blick auf die radikalislamische Miliz Islamischer Staat (IS). Derzeit laufen Ermittlungen im Umfeld des Täters, es gab mehrere Hausdurchsuchungen. Details wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben.

Bei dem Anschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend töteten nach bisherigen Erkenntnissen Angreifer drei Menschen. Laut Polizei kam es an sechs Tatorten in der Wiener Innenstadt zu Schießereien. Bei den Todesopfern handelt es sich um eine Frau und zwei Männer. 15 Personen wurden verletzt, davon mehrere schwer. Unter ihnen befindet sich auch ein Polizist. Ein Täter wurde von der Polizei erschossen, mindestens ein weiterer Attentäter ist demnach nach wie vor auf der Flucht. Die Polizei hatte die Innenstadt Wiens über Nacht abgeriegelt. Der Innenminister appellierte an die Bevölkerung, wenn möglich zuhause zu bleiben und die Wiener Innenstadt weiterhin zu meiden. Die Schulpflicht in Wien wurde für Dienstag ausgesetzt.

“ISLAMISTISCHER TERROR IST UNSER GEMEINSAMER FEIND”

Die österreichische Hauptstadt erlebt erstmals seit vielen Jahrzehnten eine solche Tat. Der Innenminister sprach von einem Anschlag auf die demokratischen Werte des Landes. “Der gestrige Anschlag ist ein völlig untauglicher Versuch, unsere demokratische Gesellschaft zu schwächen und auseinander zu bringen. Das lassen wir uns auf keinen Fall und in keinster Weise von wem auch immer gefallen”. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat für den Morgen eine Sonder-Kabinettssitzung einberufen. Am späteren Vormittag will er sich mit einer Rede an die Bevölkerung wenden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich in einer ersten Reaktion erschüttert über die Angriffe. “Ich bin in diesen schrecklichen Stunden, in denen Wien Ziel terroristischer Gewalt geworden ist, in Gedanken bei den Menschen dort und den Sicherheitskräften, die der Gefahr entgegentreten”, erklärte die Kanzlerin auf Twitter. “Wir Deutschen stehen in Anteilnahmen und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde”, schrieb die Kanzlerin weiter. “Der islamistische Terror ist unser gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf.”