Österreich verschärft wegen hoher Infektionszahlen Corona-Maßnahmen

Austria's Chancellor Sebastian Kurz takes off his protective mask before a news conference, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues in Vienna, Austria September 17, 2020. REUTERS/Leonhard Foeger

Wien (Reuters) - Die österreichische Regierung hat angesichts steigender Infektionszahlen weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie beschlossen.

Ab Montag müssen private Feiern und Veranstaltungen in Innenräumen auf zehn Personen beschränkt werden, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag ankündigte. “Wenn wir uns die Entwicklung der letzten Tage und Wochen ansehen, dann merken wir, wir haben einen exponentiellen Anstieg der Neuinfiziertenzahlen in Österreich,” sagte Kurz. In den letzten zwei Wochen habe sich die Zahl mehr als verdoppelt. “Wir müssen daher jetzt reagieren, um einen zweiten Lockdown zu verhindern”, sagte der konservative Politiker.

Am Donnerstag wurden laut Gesundheitsministerium 780 neue Coronavirus-Fälle innerhalb eines Tages in Österreich gemeldet. Am stärksten betroffen ist die Hauptstadt Wien mit 366 Neuinfektionen. Deutschland hatte Wien am Mittwoch zum Risikogebiet erklärt und warnt vor Reisen in die österreichische Hauptstadt. Die Schweiz erteilte bereits in der vergangenen Woche eine Reisewarnung für die Stadt.

Der Großteil der Ansteckungen in Österreich erfolge im privaten Bereich in Innenräumen, erklärte die Regierung. “Das betrifft die Geburtstagsfeier genauso wie das Ausgehen am Abend in einer Gruppe oder das Public Viewing eines Fußballspiels”, sagte Kurz. Er appellierte an die Bevölkerung, die sozialen Kontakte zu reduzieren. In Privatwohnungen gelte die Grenze von zehn Personen allerdings nur als Empfehlung, da dies rechtlich nicht umsetzbar wäre. Ausgenommen seien zudem Begräbnisse. Im Freien bleibe die derzeitige Regelung von 100 Personen und auch Veranstaltungen seien weiterhin möglich.

Des Weiteren darf in Restaurants und Lokalen nur noch im Sitzen konsumiert werden. Die Personenanzahl an den Tischen werde ebenfalls auf zehn reduziert. Zudem wurde das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf Lokale, Kirchen und Märkte ausgeweitet.