Österreichs Notenbank-Vize-Gouverneur bewirbt sich um Top-Job bei EZB

Austrian National Bank (OeNB) Vice Governor Andreas Ittner addresses a news conference in Vienna, Austria, April 11, 2017. REUTERS/Heinz-Peter Bader

Wien (Reuters) - Der scheidende Vize-Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Andreas Ittner, strebt einen Posten bei der bei der EZB angesiedelten Bankenaufsicht an.

“Ich werde mich bewerben”, sagte der Notenbanker am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. “Es ist etwas, was ich mir zutraue und wo ich glaube, dass ich einen Beitrag auf europäischer Ebene leisten kann.”

Bei der EZB sind derzeit drei von vier zu besetzenden Stellen in der Bankenaufsicht ausgeschrieben. Die EZB hatte die Ausschreibung vor zwei Wochen auf ihrer Website veröffentlicht. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Mai.

Spezifische Unterschiede gebe es bei den offenen Posten nicht, sagte Ittner, der bislang seit vielen Jahren innerhalb der österreichischen Notenbank für die Bankenaufsicht zuständig war. “Ausgeschrieben sind sie alle gleich”, sagte er. Derzeit sitzt Ittner bereits als nicht stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsgremium des Single Supervisory Mechanism (SSM) - so heißt die Bankenaufsicht offiziell.

Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Überwachung der großen Banken im Euro-Raum zuständig. Die Aufsicht über die kleineren Institute im Währungsraum teilt sie sich mit den nationalen Behörden. Chef der EZB-Bankenaufsicht ist seit Januar der Italiener Andrea Enria. In dem Gremium stellt die EZB insgesamt sechs Posten. Neuer Vizechef der Bankenaufsicht soll EZB-Direktor Yves Mersch werden.