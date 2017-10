Österreichs Rechte fordert Innenministerium in Koalition

Wien (Reuters) - Die rechtspopulistische Freiheitliche Partei (FPÖ) stellt nach ihren hohen Zuwächsen bei der österreichischen Parlamentswahl Bedingungen für die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen und fordert unter anderem den Posten des Innenministers.

Head of the Freedom Party (FPOe) Heinz-Christian Strache arrives for a news conference in Vienna, Austria, October 18, 2017. REUTERS/Heinz-Peter Bader

“Wir drängen nicht um jeden Preis in eine Regierung, es müssen die freiheitlichen Inhalte umgesetzt werden”, sagte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Mittwoch. Sollte das nicht gelingen, gehe seine Partei in die Opposition.

Als eine Bedingung nannte der FPÖ-Chef die Grenzsicherung. “Solange die EU-Außengrenzen nicht geschützt sind, ist es die Verantwortung der österreichischen Regierung die eigenen Grenzen zu kontrollieren und zu sichern”, sagte Strache. Eine weitere Bedingung sei die Kürzung der Grundversorgung für Flüchtlinge. Die FPÖ fordere hier “mehr Sachleistungen statt Geldleistungen”, damit die “Sog- und Magnetwirkung von Wirtschaftszuwanderung” abgestellt werde. “Bitte jetzt aber nicht berichten, es gibt eine böse Partei, die will den Flüchtlingen alles wegnehmen”, sagte der ehemalige FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Man müsse auch dazu sagen, dass es in Österreich mehr Asylwerber pro Kopf gebe als in anderen Ländern und diese auch mehr bekämen. Um all das umzusetzen, sei der Innenministerposten ebenfalls eine Koalitionsbedingung, sagte Strache.

Klarer Sieger der Wahl am Sonntag war die konservative Volkspartei (ÖVP) mit ihrem 31-jährigen Parteichef Sebastian Kurz. Deutlich zulegen konnte auch die FPÖ, die nach einem knappen Rennen doch hinter der sozialdemokratischen SPÖ auf dem dritten Platz landete. Das amtliche Endergebnis wird für Donnerstag erwartet. Danach erteilt der Bundespräsident gemäß der Tradition dem Listenführer der stimmenstärksten Partei den Auftrag zur Regierungsbildung. Die ÖVP hält sich vorerst alle Varianten für eine Regierung offen. Am wahrscheinlichsten gilt jedoch eine Koalition aus ÖVP und FPÖ.

Die FPÖ wollen diesmal “mit breiter Brust” in die Verhandlungen gehen, sagte Strache, denn man habe aus den Fehlern aus dem Jahr 2000 gelernt. Damals schlüpfte die FPÖ in die Rolle des Königmachers und verhalf der drittplatzierten ÖVP zur Kanzlerschaft. Die FPÖ musste damals in vielen Punkten zurückstecken und stürzte bei den nächsten Wahl dann massiv ab.