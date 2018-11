Ryanair-Tochter Laudamotion schließt Tarifvertrag ab

A Laudamotion Airbus A320 plane is seen at the airport in Vienna, Austria, March 20, 2018. REUTERS/Leonhard Foeger

Wien (Reuters) - Die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion hat sich mit den Belegschaftsvertretern auf einen Tarifvertrag geeinigt.

“Nur sieben Monate nach der Unternehmensgründung konnte heute ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte erreicht werden”, sagte Geschäftsführer Andreas Gruber am Dienstag. Der Tarifvertrag gelte rückwirkend ab August und für alle knapp 500 Mitarbeiter. Die in Österreich unter dem Namen Kollektivvertrag bekannte Vereinbarung sieht fixe Einstiegsgehälter und eine Erhöhung der Gehälter für Piloten und Flugbegleiter ab April 2019 vor, hieß es. Weitere Details zum Inhalt des Tarifwerks wurden nicht genannt.

Die österreichische Gewerkschaft GPA-djp hatte sieben Monate um den Tarifvertrag gerungen. Die Verhandlungen waren im Beisein von Gründer Niki Lauda aufgenommen worden, der zwischenzeitlich schwer erkrankte. Der frühere Rennfahrer ist aber weiterhin - neben zwei anderen Managern - Geschäftsführer.

Der irische Billigflieger Ryanair hatte im vergangenen Jahr seine Tradition als tariffreie Zone über Bord geworfen und ringt seither, begleitet von Streiks, mit den Gewerkschaften zu Hause in Irland und weiteren europäischen Ländern um den Einstieg in Tarifverträge. Mit den Crews wurde um Gehälter und Arbeitsbedingungen gestritten. Die europaweiten Streiks betrafen Laudamotion nur in einem geringen Ausmaß. Die mehrheitlich zu Ryanair gehörende Fluglinie bietet derzeit Flüge zu 50 Destinationen in 18 Ländern an.