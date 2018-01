Gründer Lauda bei Airline Niki wieder im Cockpit - "Mein Herzblut"

Wien (Reuters) - Im Poker um die insolvente österreichische Air-Berlin-Tochter Niki hat der Airline-Gründer Niki Lauda überraschend den Zuschlag bekommen.

Das Angebot des “Bestbieters” Laudamotion GmbH sei vom österreichischen Gläubigerausschuss einstimmig angenommen worden, teilten die Insolvenzverwalter Ulla Reisch und Lucas Flöther am Dienstag mit. Es werde eine schnelle insolvenzrechtliche Genehmigung in Österreich und Deutschland erwartet. “Logischerweise bin ich froh darüber. Dass die Niki immer mein Herzblut war, war klar”, erklärte der frühere Formel-1-Rennfahrer Lauda, der den Ferienflieger 2003 gegründet und 2011 an Air Berlin verkauft hatte. In den vergangenen Jahren sei es für Niki bei Air Berlin nicht so gut gelaufen. Nun könne man einen Neustart machen und Niki wieder hochfahren, so wie es in der Vergangenheit war, sagte Lauda.

Die spanisch-britische Airline IAG, die nach dem Rückzug der Lufthansa in der zweiten Bieterrunde den Zuschlag erhalten hatte, ging leer aus. “IAG ist enttäuscht, dass Niki sich nicht als Teil der Gruppe entwickeln und stärker werden kann”, erklärte die Mutter von British Airways und Iberia.

Lauda will bei Niki mit dem Reisekonzern Thomas Cook und dessen Flugtochter Condor zusammenarbeiten. In Verhandlungen mit dem großen Konkurrenten Lufthansa habe er sich bereits 15 Flugzeuge gesichert, um bei einem Zuschlag im März den Flugbetrieb aufnehmen zu können, hatte Lauda bereits am Sonntag der Zeitung “Kurier” gesagt. Thomas Cook habe nicht zusammen mit Lauda als Käufer geboten, sagte ein Insider dazu. Doch sei der Reisekonzern bereit zur Kooperation mit Niki.

BETRIEBSRAT SETZT AUF KOOPERATION

Die rund 1000 Niki-Mitarbeiter mussten seit der Air-Berlin-Insolvenz im Sommer einiges mitmachen: Erst sollte Lufthansa neuer Eigentümer werden, dann IAG. Der Betriebsrat von Niki hatte große Vorbehalte gegen Lauda. Unter dessen Führung waren Piloten zum Beispiel über Zeitarbeitsverträge beschäftigt. Doch Lauda habe nun verbindlichere Zusagen gemacht und sei bereit zu einem Kollektivvertrag, sagte Betriebsratschef Stefan Tankovits im “ORF”. “Dementsprechend werden wir jetzt mit dem Ergebnis arbeiten müssen.” Allen Mitarbeitern sei ein Arbeitsvertrag in Aussicht gestellt worden. Ob genug Piloten und Flugbegleiter an Bord bleiben, ist unsicher. Flugzeuglenker können sich derzeit Stellen in Europa aussuchen. Viele Niki-Piloten hätten schon andere Angebote oder seien in Gesprächen, erklärte Tankovits. Auch hätten bereits 50 Flugbegleiter die Airline verlassen.

Ausschlaggebend für den Zuschlag sind früheren Angaben der Insolvenzverwalter zufolge “der Kaufpreis, die Finanzierungsfähigkeit des Bieters sowie der Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze”. Zur Höhe seines Gebots machte Lauda keine Angaben. IAG wollte für Niki 20 Millionen Euro Kaufpreis und 16 Millionen Euro Anschubfinanzierung zahlen und den Ferienflieger in die spanische Billigtochter Vueling integrieren. Zuvor war die ursprünglich geplante Übernahme durch die Lufthansa an Bedenken der EU-Wettbewerbshüter gescheitert.

Doch der vom Fluggast-Dienstleister Fairplane angestoßene Rechtsstreit um den Insolvenzort von Niki brachte auch den Verkauf an IAG zu Fall. Das Landesgericht Korneuburg hatte vor rund einer Woche ein zweites Insolvenzverfahren in Österreich eröffnet und Bietern damit eine neue Chance für ein Angebot eröffnet. Auch Ryanair soll Interesse bekundet haben. Der deutsche Insolvenzverwalter Flöther kündigte daraufhin an, mit seiner österreichischen Kollegin zusammen den Verkauf über die Bühne bringen. Die Unterschrift beider Insolvenzverwalter soll dabei dem Erwerber Rechtssicherheit für den Vollzug des Kaufvertrages gewähren. Ursprünglich hatte sich das Amtsgericht Berlin Charlottenburg für die Niki-Insolvenz für zuständig erklärt, weil das operative Geschäft und die Führung von Niki am Sitz der Konzernmutter Air Berlin angesiedelt gewesen seien.