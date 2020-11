Behörde - Mehr als 60 Razzien bei Muslimbruderschaft in Österreich

Candles are seen at the site of a gun attack in Vienna, Austria, November 4, 2020. REUTERS/Leonhard Foeger

Wien (Reuters) - In Österreich haben laut Staatsanwaltschaft Graz am Montagmorgen mehr als 60 Hausdurchsuchungen im Umfeld der Muslimbruderschaft und Hamas stattgefunden.

Die Razzien in Wohnungen, Wohnhäusern sowie Geschäft- und Vereinsräumlichkeiten stünden in keinem Zusammenhang mit dem Anschlag in Wien vor einer Woche, teilte die Behörde am Montag mit. Ermittelt werde derzeit gegen über 70 Beschuldigte sowie Vereine und Gesellschaften wegen des Verdachts der terroristischen Vereinigung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Bei 30 Beschuldigten sei die Vorführung zur sofortigen Vernehmung angeordnet worden.

Die Hausdurchsuchungen hätten in Wien, in Niederösterreich und der Steiermark stattgefunden. Ihnen seien umfangreiche und intensive, über ein Jahr dauernde Ermittlungen vorangegangen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Aktion richte sich nicht gegen Muslime oder gegen die Religionsgemeinschaft des Islam. “Vielmehr sollen die durchgeführten Maßnahmen auch dem Schutz der Muslime dienen, deren Religion für die Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideologien missbraucht wird”, unterstrich die Staatsanwaltschaft.

Die Muslimbruderschaft sei keine Religionsgemeinschaft, sondern stehe für religiös motivierten, politischen Extremismus, so die Behörde. Sie sei eine weltweit agierende, radikal-islamistische, massiv judenfeindliche Vereinigung. Hauptziel der Organisation sei es, in allen Ländern der Erde einen islamischen Staat (Kalifat) auf Grundlage islamischen Rechts (Scharia) einzuführen. Die Muslimbruderschaft tritt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Graz in Europa und Nordamerika zwar mit der Behauptung des Gewaltverzichts zur Durchsetzung ihrer Ziele auf. Nach bisherigen Ermittlungen unterhalte sie aber tatsächlich Kontakt zu terroristischen Vereinigungen und verfüge über enge ideologische und finanzielle Beziehungen zu radikal-islamistischen Gruppierungen im syrisch-irakischen Bürgerkrieg.