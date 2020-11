Stahlkonzern Voestalpine erwartet auch im Gesamtjahr rote Zahlen

An illuminated logo of steelmaker Voestalpine stands in front of the steel plant Donawitz in Leoben, Austria, August 09, 2019. REUTERS/Lisi Niesner

Wien (Reuters) - Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine rechnet auch im Gesamtjahr 2020/21 mit einem Verlust.

“Unter dem Strich wird sich wahrscheinlich kein Jahresüberschuss ausgehen”, sagte Finanzchef Robert Ottel am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Er begründete den Fehlbetrag mit den hohen Abschreibungen. Zu üblichen Abschreibungen in der Höhe von rund 800 Millionen Euro würden nun Sonderabschreibungen von rund 200 Millionen Euro hinzukommen, erklärte der Manager. Bereits 2019/20 fiel unter dem Strich ein Verlust an.

Im zweiten Quartal fielen vor allem beim US-Werk in Texas Sonderabschreibungen aufgrund der hohen Eisenerzpreise an. Das Werk sei nun noch mit 448 Millionen Euro in den Büchern, sagte Ottel. Das einstige Prestigeprojekt macht dem Konzern seit je her Probleme. Es kam zu Bauverzögerungen und Kostenüberschreitungen von insgesamt über eine Milliarde Dollar. Hinzu kam die schwierige Marktsituation. Bereits 2019/20 mussten dort außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Keine wesentliche Änderung erwartet Vorstandschef Herbert Eibensteiner in der Handelspolitik der USA nach der Präsidentschaftswahl.