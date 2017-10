Merkel sorgt sich nicht um EU-Kurs Österreichs unter Kurz

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich optimistisch über eine gute Zusammenarbeit mit dem designierten neuen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz in der EU-Politik geäußert.

Christian Democratic Union (CDU) party leader and German Chancellor Angela Merkel attends a news conference at the CDU party headquarters in Berlin, Germany, October 16, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Sie mache sich “nicht so dramatische Sorgen” über mögliche Differenzen etwa in der Flüchtlingspolitik, sagte Merkel am Montag in Berlin. Sie hatte dem ÖVP-Politiker bereits am Sonntagabend zu dessen Wahlsieg gratuliert. Differenzen seien “im direkten Gespräch nicht immer so klar”, fügte die CDU-Chefin hinzu. Viele Fragen wie das EU-Türkei-Migrationsabkommen oder der Kampf gegen Fluchtursachen seien nicht strittig. “Deshalb ist da manches mehr rhetorischer Qualität”, sagte sie zu dem österreichischen Wahlkampf, in dem Kurz auf eine harte Position in der Flüchtlingspolitik gesetzt hatte.

Sie freue sich, dass die konservative ÖVP als Partnerpartei der Union als stärkste Kraft aus der Parlamentswahlen in Österreich hervorgegangen sei, sagte Merkel. Zugleich wollte sie keine Präferenz für eine Koalition der ÖVP mit den Sozialdemokraten (SPÖ) oder der rechtspopulistischen FPÖ abgeben, sondern sagte nur: “Dann werden wir natürlich auch auf der europäischen Bühne hoffentlich gut miteinander zusammenarbeiten.” Auf die Frage, ob Kurz und seine Positionen Vorbild für Deutschland sein könnten, sagte Merkel, die politische Lage in Österreich sei “nicht nachahmenswert”. Sie lobte aber die “unkonventionelle” Listenaufstellung von Kurz und dessen modernen Wahlkampf.