Merkel fordert Ende des "Massakers" in Syrien

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein Ende des “Massakers” in Syrien gefordert und Gespräche der Bundesregierung auch mit der russischen Regierung angekündigt.

In einer Regierungserklärung warf Merkel der Regierung von Präsident Baschar al-Assad am Donnerstag vor, Krieg nicht gegen Terroristen, sondern gegen das eigene Volk zu führen. “Die Tötung von Kindern, das Zerstören von Krankenhäusern - all das ist ein Massaker, das es zu verurteilen gilt”, sagte Merkel. Die Europäer seien aufgefordert, sich stärker um eine Beendigung des Konflikts zu bemühen. “Diese Aufforderung gilt auch für die Verbündeten des Assad-Regimes, ganz besonders Iran und Russland.” Sie kündigte an, dass Außenminister Sigmar Gabriel mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow sprechen werde. “Wir müssen alles, was in unserer Kraft steht, tun, damit dieses Massaker ein Ende findet”, forderte Merkel.